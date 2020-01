Weekend di maltempo, piogge e temporali su tutta Italia (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Alessandro Ferro Una perturbazione atlantica interromperà la stasi atmosferica portando un po' di piogge ed un ricambio d'aria da Nord a Sud, ma da lunedì sarà nuovamente alta pressione L'alta pressione sta dominando in lungo ed in largo la scena Italiana ma tra venerdì e domenica una moderata fase di maltempo si inserirà in questa fase meteo dominata da condizioni stabili e miti (almeno durante il giorno). Bel tempo fino a venerdì Oggi e domani vivremo l'ennesima fase statica, con cieli sereni o al più velati e totale assenza di vento. Per quanto possa far piacere avere giornate del genere, i livelli di inquinamento nelle nostre città non sono destinati ad abbassarsi, anzi. Ecco perchè dovremmo accogliere felicemente questo ricambio d'aria che avverrà tra sabato e domenica quando gran parte del nostro Paese si troverà sotto la pioggia. Intanto, fino a giovedì non cambierà ... ilgiornale

