Uomini e Donne anticipazioni, volano biscotti e scarpe, Gemma riceve una proposta piccante e fa litigare Ida e Riccardo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Barbara De Santi scatenata Martedì pomeriggio si sono registrate le nuove puntate del Trono over di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni diffuse in rete da Il Vicolo delle News, Barbara De Santi sarà una vera e propria furia nei confronti dei cavalieri. Il motivo? Si è accomodata al centro dello studio per parlare della frequentazione con Marcello dicendo che hanno cenato insieme e poi lui l'ha accompagnata in albergo. Ma i racconti dei due non combaciavano per niente e il cavaliere l'ha accusata di dedicargli molto tempo perché lei lo passa spesso con le sue amiche. A quel punto la situazione ha preso una brutta piega ed è scoppiata la lite. A quel punto la maestra gli ha lanciato un biscotto in faccia, ma non solo. Visto che il vestito le è rimasto impigliato sotto il tacco ha rischiato di cadere. Non contente ha lanciata la scarpa a Marcello scatenando una nuova ...

