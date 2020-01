Stallo tra Barça e Juve per Rakitic e Bernardeschi: i bianconeri chiedono anche 10 milioni (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Barcellona e Juventus stanno trattando Bernardeschi e Rakitic per uno scambio completare a gennaio dopo che già in estate c'era stato un mutuo interesse sui due giocatori. Ma il problema è il conguaglio richiesto dalla Juventus: oltre 10 milioni per compensare la divergenza d'età tra Bernardeschi ('94) e Rakitic ('88) fanpage

FI_Parlamento : RT @GruppoFICamera: #ExIlva @Vincenza_Lab: “ArcelorMittal e il Governo hanno giocato a guardie e ladri, ignorando chi continua a pagare un… - sportli26181512 : Roma, Politano non si sblocca: E' ancora stallo tra Roma e Inter per Politano, e a questo punto le...… - stirone99 : RT @CheccoCasano: #Politano: la volontà del ragazzo resta immutata. Tra le due società è stallo sulla formula, serve un passo in avanti da… -