Michel Platini torna nel calcio: lavorerà per il sindacato mondiale dei calciatori (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Dopo aver scontato la sospensione di quattro anni per i famosi due milioni di franchi svizzeri ricevuti da Sepp Blatter, l'ex numero 10 della Juventus e della nazionale francese sarà il nuovo braccio destro di Philippe Piat: il presidente della Fifpro. "È una persona importante che verrà ascoltata ai massimi livelli", ha dichiarato il numero uno del sindacato mondiale dei calciatori. fanpage

