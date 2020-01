Lo scontro tra Salvini e Bonaccini sul sostenitore arrestato per i permessi di soggiorno (Di mercoledì 22 gennaio 2020) C’è un ripetuto botta e risposta tra Salvini e Bonaccini a seguito dell’arresto dell’avvocato Fabio Loscerbo, agli arresti domiciliari con l’accusa di aver falsificato documenti utili per i permessi di soggiorno incassando cifre dai 300 ai 500 euro a persona. In casa dell’avvocato la Polizia avrebbe trovato circa 200 mila euro in contanti. La Lega e Matteo Salvini pubblicano il 20 gennaio 2020 alle ore 15:00, in piena campagna elettorale per le elezioni regionali in Emilia Romagna, un’immagine in cui riportano il fatto e mostrano l’immagine del profilo della pagina dell’avvocato con la scritta «Io sto con Bonaccini». Associando l’accusato al candidato del Partito Democratico, quest’ultimo risponde con un’altra immagine accusando di fake news Matteo Salvini e la Lega. Bisogna fare chiarezza. Loscerbo frequentava ... open.online

