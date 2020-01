LIVE Federer-Krajinovic 6-1 6-4 6-1, Australian Open 2020 in DIRETTA: nessun problema per Re Roger che si sbarazza del serbo in tre set (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.34 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. Vi invitiamo a continuare a seguire OA Sport per restare costantemente aggiornati sul mondo dello sport! 12.32 nessun problema, quindi, per Roger Federer che chiude in un’ora e trentadue minuti e accede al secondo turno, dove affronterà l’Australiano John Millman. FINITA! Federer chiude con un dritto vincente. RISULTATO FINALE: Federer-Krajinovic 6-1 6-4 6-1 30-40 Servizio vincente per il serbo, che rimane in vita. 15-40 Krajinovic annulla il primo con l’aiuto del nastro. 0-40 Doppio fallo di Krajinovic, che ormai è già da qualche game mentalmente fuori dalla partita. Tre MATCH POINT per Federer. 0-30 Il serbo stecca con il dritto. 0-15 Fuori misura il dritto di Krajinovic. GAME Federer (6-1 ... oasport

