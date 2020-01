LIVE Berrettini-Sandgren 6-6, Australian Open 2020 in DIRETTA: si va al tie-break in questo primo set (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Si apre il campo per il dritto vincente Berrettini, che ora deve provare a ricucire lo strappo. 4-2 Sandgren strappa il mini-break grazie a una tenuta difensiva che manda fuori giri l’azzurro. 3-2 Ace anche di Sandgren. 2-2 Praticamente ingiocabili i servizi sin qui. 2-1 Altro ace in sequenza. 1-1 Ace di Berrettini. 1-0 Sandgren sul suo servizio: stecca dell’azzurro. 6-6 Si va al tiebreak, Berrettini tiene il servizio a zero. 40-0 Altra prima di servizio quasi impossibile per lo statunitense. 30-0 Arriva l’ace. 15-0 Bel colpo d’approccio in back di Berrettini, su cui il rivale non riesce a rispondere in campo. 6-5 Ace di Sandgren, che si garantisce il tie-break. 40-0 Errore di Berrettini nel tentativo di effettuare un pallonetto. 30-0 Copione che si ripete. 15-0 Prima sulla riga dello yankee, l’azzurro deve ... oasport

