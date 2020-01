LIVE Australian Open 2020, risultati 22 gennaio in DIRETTA: Berrettini sotto di due set! Sinner perde contro Fucsovics! Djokovic al terzo turno (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.21: Termina qui l’avventura di Jannik Sinner in questi Australian Open: il giovane altoatesino è stato sconfitto dall’ungherese Fucsovics con il punteggio di 6-4 6-4 6-3. 06.19: Brutte notizie arrivano anche da Matteo Berrettini, sotto di due set contro Sandgren: 6-4 per l’americano nel 2° set 06.17: Novak Djokovic archivia la pratica contro il giapponese Ito e conquista l’accesso al terzo turno battendo il nipponico con il punteggio di 6-1 6-4 6-3 e affronterà l’altro giapponese Nishioka al terzo turno 06.13: C’è il break di Fucsovics in questo terzo set e il magiaro guida 4-3 nel terzo set contro Sinner e si avvicina al successo. 06.11: 3-0 Raonic nel primo set contro Garin. 06.10: Fucsovics tiene il servizio e si porta sul 3-3 nel terzo set contro Sinner. 06.09: Djokovic si avvicina sempre di più al ... oasport

