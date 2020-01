LIVE Australian Open 2020, risultati 22 gennaio in DIRETTA: Berrettini e Fognini in campo. Vince Suarez-Navarro: Kvitova e Osaka volano al terzo turno! Querrey avanza: in campo Sinner! (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.58 Break di Guido Pella nel nono gioco: l’argentino sale 5-4 contro Barrère e può chiudere il secondo set. 03.53 Benoit Paire brekka subito Marin Cilic: il francese è sul 2-1. Stessa sorte per Diego Schwartzman che vola sul 2-0 contro Alejandro Davidovich Fokina. 03.49 Game set and match Sam Querrey: l’americano vince 7-6 4-6 6-4 6-4 contro Ricardas Berankis e vola al terzo turno. Sfiderà uno tra Berrettini e Sandgren: tra poco in campo, sul 22, Jannik Sinner. 03.48 Ha avuto inizio il match di Benoit Paire e Marin Cilic: 1-1 tra i due giocatori. 03.47 Cominciato il match tra il giapponese Yoshihito Nishioka e Daniel Evans: il britannico già è stato brekkato ed è sotto 2-1. 03.46 RIMONTA PAZZESCA DI WOZNIACKI! La danese rimonta da 5-1 e vince il primo set contro Yastremska per 7 giochi a 5. 03.45 Due break in sequenza! Sam ... oasport

