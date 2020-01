Juventus-Roma, i diffidati in Coppa Italia: due giocatori rischiano la semifinale (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Juventus-Roma, sono due i giocatori diffidati che rischiano la squalifica in caso di ammonizione. Lorenzo Pellegrini e Cengiz Under, entrambi giallorossi, salteranno l'eventuale semifinale in caso di nuovo provvedimento disciplinare, alla luce del cartellino giallo rimediato in occasione del turno precedente della Coppa Italia. fanpage

