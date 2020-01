Il Mattino: pronti i rinnovi per quattro azzurri, non ci sono Mertens e Callejon (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il Mattino di oggi riporta le novità sul fronte intero del Napoli. Tutto pronto per i rinnovi di Allan, Maksimovic, Milik e Zielinski. Si attende solo la chiusura del calciomercato per apporre le firme Il Napoli è andato incontro alle richieste degli agenti dei quattro calciatori e ha superato gli ultimi ostacoli Niente di fatto invece per Mertens e Callejon, non si intravedono spiragli per un accordo con i due calciatori in scadenza. Soprattutto per Dries che non sembra avere prospettive di permanenza L’attaccante, dovesse avere un’offerta già in questi ultimi giorni di mercato, avrebbe il via libera L'articolo Il Mattino: pronti i rinnovi per quattro azzurri, non ci sono Mertens e Callejon ilNapolista. ilnapolista

