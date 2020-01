Huawei | il nuovo accordo con Tom Tom per sostituire Google Maps

Un nuovo brevetto di Huawei ci mostra il Mate 40 Pro con cinque fotocamere posteriori : Un nuovo brevetto Huawei mostra quello che potrebbe essere il nuovo Mate 40 Pro con cinque fotocamere sul retro L'articolo Un nuovo brevetto di Huawei ci mostra il Mate 40 Pro con cinque fotocamere posteriori proviene da TuttoAndroid.

Samsung promuove un nuovo presidente dell'area mobile per contrastare il potere di Huawei : Samsung nomina un nuovo presidente per l'area mobile mentre la competizione con Huawei si fa sempre più serrata

Volete un nuovo smartphone Huawei? Ecco le migliori offerte del momento su tanti modelli : Volete acquistare un nuovo smartphone Huawei? Abbiamo selezionato per voi le offerte più interessanti del momento di Amazon ed eBay su Huawei P30, P30 Pro, P30 Lite, Mate 20 Pro, P Smart 2019 e diversi altri modelli.

Nuovo giro di vite per Huawei dal governo USA - mentre cerca in Europa sviluppatori per l'AppGallery : Huawei subisce ancora: nuova stretta in arrivo da parte del governo USA sulla vendita dei materiali. E nel mentre continua la sua ricerca di sviluppatori per l'AppGallery con finanziamenti importanti riservati all'Europa. Ecco tutti i dettagli emersi.

Huawei lancia openEuler - un nuovo sistema operativo : Dopo EulerOS Huawei lancia una versione community del proprio sistema operativo basato su CentOS, chiamandolo openEuler. Ecco di cosa si tratta.

Sempre con Tech il volantino Mediaworld - prezzo piccolo a rate per iPhone 11 e nuovo Huawei P30 Lite : Il volantino Mediaworld "Sempre con Tech" valido da qualche ora è il primo in assoluto di questo 2020 e offre la possibilità di acquistare a tasso zero molti smartphone, anche di punta. Rappresenta dunque una concreta occasione per portarsi a casa più di qualche gioiellino più o meno recente. Le promozioni in vigore sono valide fino al prossimo 19 gennaio in qualunque dei 117 negozi della catena sparsi sul territorio nazionale. Come punta di ...

Un nuovo aggiornamento software per tutti questi smartphone Samsung - Huawei - HONOR - Motorola e LG : Il mondo dei dispositivi Android è sconfinato, ogni giorno qualche smartphone riceve un nuovo aggiornamento software e la giornata di oggi, 7 gennaio, non fa eccezione: ci sono diversi device Android, in questo caso a marchio Samsung, Huawei, HONOR, Motorola e LG, che stanno ricevendo dei nuovi aggiornamenti software. Sebbene siano aggiornamenti molto diversi, sono

Prossima ondata di device Huawei con EMUI 10 beta : il nuovo gruppo : Come tutti sappiamo Huawei sta procedendo gradualmente ad aggiornare i suoi vecchi dispositivi ad EMUI 10, l'ultima versione dell'interfaccia proprietaria, basata su Android 10 (a propria volta la più recente major-release in versione finale dell'OS mobile di Google). Il noto portale 'Huawei Central' in questo articolo odierno riporta che si è aggiunta alla giostra un nuovo set di smartphone, a partire dal programma beta (necessario per poter ...

Nuovo volantino Unieuro di gennaio 2020 : Samsung Galaxy S10e - Huawei P30 Pro e iPhone 11 : Non poteva esordire meglio questo Nuovo anno se non con il volantino Unieuro di gennaio 2020, valido a partire da oggi (giorno 2) fino al 23 del mese. Il claim dell'iniziativa promozionale è molto chiaro: "Fuori Tutto, migliaia di prodotti con sconti fino al 60%". In prima pagina svetta impetuoso il Samsung Galaxy S10e, vostro a 439 euro con uno sconto applicato del 45% sul prezzo di listino (anche se questo non è ormai un elemento da ...

Huawei ha raggiunto un nuovo record di entrate nel 2019 - ma il 2020 sarà ancora più impegnativo : Secondo Bloomberg, Eric Xu, attuale presidente di turno di Huawei, ha comunicato ai dipendenti che le entrate della società nel 2019 hanno superato quota 850 miliardi di yuan cinesi corrispondenti a 122 miliardi di dollari, un nuovo record per il colosso cinese, tuttavia le previsioni per il 2020 prospettano una crescita inferiore. L'articolo Huawei ha raggiunto un nuovo record di entrate nel 2019, ma il 2020 sarà ancora più impegnativo ...

Altro che ban USA : Huawei quest'anno farà un nuovo record di vendite di smartphone : Yu Chengdong, CEO di Huawei Consumer Business, ha rivelato che gli smartphone spediti a livello globale dall'azienda quest'anno saranno 230 milioni

Uno squillo anche per Huawei Mate 10 il 17 dicembre : nuovo aggiornamento B330 disponibile : Segnali importanti anche per Huawei Mate 10 a partire da oggi 17 dicembre. Dopo una lunga attesa, infatti, anche lo smartphone lanciato sul mercato a fine 2017 sta iniziando a ricevere il nuovo aggiornamento B335, quello che a conti fatti introduce su questi modelli la patch di ottobre. I nostri lettori più attenti, con ogni probabilità, ricorderanno che di recente sulle nostre pagine abbiamo trattato il medesimo pacchetto software per il Mate ...

Huawei P40 potrebbe vantare un nuovo record e arrivare con un caricabatterie da 65 W : Su Weibo è stata pubblicata la foto di un nuovo caricabatterie di Huawei in grado di supportare una ricarica a 65 W. Ecco con chi potrebbe esordire

Problemi di rete risolti per il Huawei Mate 10 Pro con nuovo aggiornamento 330 : I possessori di un Huawei Mate 10 Pro sono avvisati. In queste ore e giorni è in distribuzione un nuovo aggiornamento che li riguarda molto da vicino. Si tratta di un nuovo firmware che, pur non introducendo una nuova versione Android e neanche dell'interfaccia EMUI, è importante lato sicurezza e per la correzione di un problema di rete. Il sito Huawei Blog comunica la prima apparizione del pacchetto software pensato proprio per il Huawei ...