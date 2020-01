Germania, l’accusato per la morte di Lübcke è “sostenitore attivo del partito di estrema destra Afd” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il neonazista Stephan Ernst, principale accusato della morte del sindaco Cdu Walter Lübcke, era un sostenitore attivo del partito di destra Alternative für Deutschland (Afd). Lübcke, presidente del distretto governativo di Kassel, uno dei tre del Land dell’Assia, è stato ucciso nella notte tra il 2 e il 3 giugno a “distanza ravvicinata” da un’arma di piccolo calibro nella sua casa in Assia, a Wolfhagen. Fino a settembre del 2019, la sezione locale Afd negava la benché minima vicinanza o contiguità di Ernst al partito, al quale però non era iscritto. Ma a evidenziare i suoi legami con l’organizzazione di estrema destra è Bild, che cita diversi elementi: la partecipazione all’attività di propaganda elettorale nelle elezioni del Land del 2018, la presenza a diversi incontri del partito nell’Assia del Nord, una donazione all’Afd e l’aver preso parte a una manifestazione dell’Afd a ... ilfattoquotidiano

