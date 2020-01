Fisco, cambiano i vertici: Ruffini alle Entrate, Minenna al Demanio (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Fisco, cambiano i vertici: Ernesto Maria Ruffini il nuovo numero uno dell’Agenzia delle Entrate, Minenna del Demanio e Agostini alle Dogane. ROMA – Fisco, cambiano i vertici. Con l’ingresso del nuovo Governo, ennesima rivoluzione nelle tre principali Agenzie fiscali. alle Entrate dovrebbe essere ‘promosso’ Ernesto Maria Ruffini, non un nome nuovo visto che con i governi Renzi e Gentiloni aveva ricoperto lo stesso ruolo. Antonio Agostini il prescelto per le Dogane mentre il Demanio dovrebbe andare al M5s con Marcello Minenna. Nome che saranno ratificate nel prossimo Consiglio dei ministri in programma giovedì 23 gennaio 2020. In questo senso non ci dovrebbero essere particolari sorprese visto che la maggioranza è compatta. cambiano i vertici delle Agenzie fiscali Un’agenzia fiscale a testa. E’ questo il piano adottato dal Governo per ... newsmondo

