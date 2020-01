Federica Mogherini: "In Iran si rischia di innescare un pericoloso circolo vizioso" (di F. De Leo) (Di mercoledì 22 gennaio 2020) (A cura di Francesco De Leo per AffarInternazionali, rivista dello Iai) Federica Mogherini è stata per cinque anni Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell’Unione europea. Accetta di conversare con AffarInternazionali per tracciare un bilancio della sua esperienzaChe fase è stata della sua vita? Quanto è stato complesso e quanto affascinante?“È stato insieme complesso e affascinante perché sono stati cinque anni in cui il ruolo dell’Europa nel mondo è cambiato moltissimo, così come la politica estera globale. Ho avuto modo di attraversare le diverse fasi di questo cambiamento. I primi due anni, il 2015 e il 2016, sono stati un periodo in cui abbiamo costruito molti accordi internazionali nei quali l’Unione europea è stata determinante. È stato un ... huffingtonpost

