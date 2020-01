Cina, maiale lanciato dal bungee jumping, durante l’inaugurazione di un parco (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L’orribile episodio è stato riportato da Tgcom24 ed è accaduto in Cina. Le immagini e i video stanno indignando migliaia di persone in ogni parte del mondo. durante l’inaugurazione di un parco per il bungee jumping, chiamato “Meixin Red Wine Town”, due uomini sono saliti in cima ad una torre, a 68 m di altezza ed hanno lanciato nel vuoto un grande maiale di 75 kg. Tutti conoscono il bungee jumping e sanno benissimo come funziona. Per tutto il tempo, nel salto nel vuoto, il povero maiale ha urlato per la paura. Alla fine dello spettacolo, l’animale si è sdraiato a terra privo di sensi. Una scena che ha fatto infuriare il mondo del web, in particolar monto Gli amanti degli animali. Attraverso i social network, sono stati numerosi i commenti e gli insulti che il nuovo parco, ... bigodino

