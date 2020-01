Zidane: «Reinier? Non ci vuole fretta…» VIDEO (Di martedì 21 gennaio 2020) Zidane, le parole del tecnico del Real Madrid sul nuovo acquisto di questo mercato dei Blancos: il brasiliano Reiner Reiner è il nuovo acquisto del Real Madrid. Il tecnico Zidane ha parlato anche di lui in conferenza stampa. «Reiner come tutti i brasiliani è un giocatore forte fisicamente. Questa penso sia la sua principale qualità. Ho visto alcuni VIDEO quindi mi sono fatto un’idea, però voglio aspettare e vedere. Quando arriverà qui avremo modo di conoscerlo come è stato per gli altri». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

