Utero in affitto, Zingaretti dà ragione alle femministe, ma il Pd è diviso (Di martedì 21 gennaio 2020) Alessandra Benignetti I partiti di governo rispondono sì all'appello delle femministe contro la maternità surrogata. Ma nel Pd c'è ancora chi difende l'Utero in affitto Prima è arrivato il no del leader grillino Luigi Di Maio, poi quello di Matteo Renzi e alla fine anche quello del segretario del Dem Nicola Zingaretti. Anche se il Pd, sul tema, è tutt’altro che unito. Poco importa, per ora le femministe possono cantare vittoria. La petizione lanciata su change.org dalla scrittrice e giornalista Marina Terragni e firmata da 120 donne per chiedere ai leader dei partiti di governo di condannare definitivamente la pratica dell’Utero in affitto ha ottenuto il risultato sperato. L’esecutivo giallorosso boccia la pratica della gestazione per altri, sull’onda della decisione analoga del nuovo governo spagnolo, che ha inserito il no alla maternità surrogata addirittura nel suo ... ilgiornale

