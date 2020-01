Un uomo fa causa al più famoso sito adult: “Violava i miei diritti” (Di martedì 21 gennaio 2020) Non riesce a godersi le scene perché non udente, uno statunitense ha citato in giudizio l’importante sito di video per adulti Fonte foto: (shutterstock.com) Yaroslav Suris, è un uomo non udente degli Stati Uniti, che ha fatto causa al noto sito di video a luci rosse, PornHub. L’uomo, dichiara che non tutti i video del sito sono muniti di regolari sottotitoli, quindi lui non riesce a capirne la trama. L’uomo ha anche sottoscritto un abbonamento Premium e si aspettava un po’ di attenzione in più da un portale così importante. Il sito invece, violerebbe l’American Disabilities Act., non rispettando quindi, dei parametri importanti. La causa di questo passo, potrebbe andar persa dal conosciutissimo portale. Suris, si è preoccupato anche, per non essere sprovvisto di prove, di segnarsi i titoli dei video che non sono muniti di ... chenews

