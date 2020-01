Scambio Bernardeschi Rakitic, trattativa attualmente in stand-by: le ultime (Di martedì 21 gennaio 2020) Scambio Bernardeschi Rakitic, trattativa attualmente in stand-by. Il Barcellona frena e si fionda su Rodrigo del Valencia La trattativa che potrebbe portare allo Scambio tra Federico Bernardeschi e Ivan Rakitic, tra Juve e Barcellona, si è momentaneamente arenata. I blaugrana non vorrebbero andare oltre ai 10 milioni di euro offerti finora. Per questo motivo, sottolinea Gianluca Di Marzio, la società spagnola si sarebbe fiondata su Rodrigo del Valencia. Il suo agente, Jorge Mendes, è già giunto in Spagna per trattare con la squadra allenata da Celades. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

