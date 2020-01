Per il Corriere dello Sport Allan è un caso (Di martedì 21 gennaio 2020) “Napoli, Allan è un caso”. È il titolo del Corriere dello Sport che si riferisce alla mancata convocazione del brasiliano per la partita di stasera contro la Lazio. Ufficialmente il centrocampista non è stato convocato per un affaticamento muscolare. Scrive il quotidiano Sportivo: “un affaticamento ch’è reale, e però anche quasi provvidenziale”. Allan salta la partita di Coppa Italia “Sarà un caso, o forse no” commenta il CorSport. “Lui proprio lui che nel 2018 ne aveva giocate 50, s’è dovuto arrendere ancora, e quest’anno è già l’ottava volta che gli capita, ad una settimana dal riposo concessogli con il Perugia, sfruttato da Gattuso per farlo rifiatare” È dal gennaio 2019, da quando trattò con il Psg un eventuale trasferimento, che Allan è cambiato. “è da quel giorno che la vita gli si è rivoltata contro, e lui qualcosa di suo ci ha messo: a novembre, nella notte dell’ammutinamento, ... ilnapolista

Corriere : Sudan, leoni affamati e malati: corsa contro il tempo per salvarli - zaiapresidente : ?? Il Nord smaltisce 1,7 milioni di tonnellate di rifiuti dal Centro Sud, e comunque resta sotto il limite del 10% i… - CottarelliCPI : Vi suggerisco la lettura di un ottimo articolo di @DeBortoliF per il @Corriere sul taglio dell'Irpef: ben venga, ma… -