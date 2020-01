Matrix 4: Hugo Weaving svela perché non farà parte del cast (Di martedì 21 gennaio 2020) L'attore Hugo Weaving ha svelato i motivi per cui non reciterà in Matrix 4, il sequel diretto da Lana Wachoswki. Matrix 4 non avrà tra i ritorni quello di Hugo Weaving che ha svelato i motivi per cui non tornerà sul set del sequel del cult sci-fi ideato dalle sorelle Wachowski. L'attore, parlando dei suoi prossimi progetti durante un'intervista rilasciata a Time Out, ha accennato al suo possibile coinvolgimento nel prossimo capitolo del franchise. Hugo Weaving ha dichiarato: "Si tratta di una situazione spiacevole, ma ho ricevuto l'offerta di recitare in The Visit e poi quella legata a Matrix, quindi sapevo che sarebbe stato realizzato, ma non avevo le date. Ho pensato che sarei stato in grado di girare entrambi, ... movieplayer

