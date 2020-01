Maiale vivo lanciato nel vuoto con il bungee jumping per inaugurare un parco giochi: l’orrore in Cina (Di martedì 21 gennaio 2020) Cina, Maiale lanciato con il bungee jumping all’inaugurazione di un parco a tema VIDEO In Cina hanno legato e lanciato nel vuoto un Maiale vivo in occasione dell’inaugurazione di nuovo bungee jumping all’interno di un parco a tema. L’animale, sofferente durante tutto il volo, è stato buttato con l’elastico da un’altezza di 68 metri. Attorno alle sue spalle gli uomini del luna park gli hanno anche legato un mantello viola. Al termine della “prova estrema” con il bungee jumping, il Maiale è apparso sdraiato su un fianco e all’apparenza privo di sensi. Sui social è scoppiata la polemica e l’indignazione per il trattamento riservato all’animale. E su Twitter, Instagram e Facebook è apparso il “video-denuncia” che mostra proprio il momento in cui due uomini portano il Maiale di circa 75 chili in cima a ... tpi

MediasetTgcom24 : Cina, lanciato maiale vivo dal bungee jumping per inaugurare un parco a tema: sdegno sui social #cina… - FiorellaMannoia : Schifo, sdegno, vergogna. Cina, maiale vivo lanciato dal bungee jumping per inaugurare un parco a tema: sdegno sui… - JuventusJay : Voglio morire ?? -