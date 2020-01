L’inaccessibile Abbazia di San Fruttuoso in Liguria (Di martedì 21 gennaio 2020) In un'insenatura della frastagliata costa ligure si trova la suggestiva Abbazia di San Fruttuoso. Il complesso è raggiungibile via mare o attraverso dei sentieri da percorrere a piedi. Oggi, questo luogo dal fascino senza tempo, è posto sotto la tutela del FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano. fanpage

