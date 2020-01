INVERNO spaventato da un mega ed esagerato Vortice Polare: durata (Di martedì 21 gennaio 2020) Difficilmente ne verremo fuori, inutile girarci attorno e inutile prenderci in giro. Sì, la speranza che qualche cambiamento meteo climatico possa intervenire non va mai persa ma la luce in fondo al tunnel non si vede. I modelli fisico matematici provano a farci intravedere qualcosina d'interessante, ma non è niente che possa far gridare all'INVERNO. E' una stagione anomala, fatta di costanti Alte Pressione e temperature costantemente più alte delle medie. Lato termico almeno qui in Italia (ma anche l'Europa sudorientale) ci stiamo salvando in calcio d'angolo ma se per caso dovesse arrivare quel gigantesco Anticiclone dei giorni della merla saranno dolori... E' da un po' di giorni che le mappe ci fanno vedere quel tipo di scenario. Lo stanno spostando un pochino più avanti, più verso i primi di febbraio, ma poco cambia. Lo ripetiamo, dovesse arrivare quel gigantesco ... meteogiornale

