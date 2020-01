Dopo 40 anni, chiede ai testimoni del suo stupro di farsi avanti: "Potete correggere un errore" (Di martedì 21 gennaio 2020) Era gennaio, 1978. Una 17enne conobbe fuori da un locale un ragazzo di 20 anni, a Plymouth, nel Regno Unito. Lui si presentò come un insegnante di matematica, giocatore di una squadra di rugby del Nuovo Galles del sud. La ragazza lo seguì nella sua camera di hotel. Passò qualche minuto, poi un gruppo di ragazzi irruppe nella stanza: i suoi compagni di squadra. La stuprarono a turno, tutti quanti. Solo due di loro sembravano inorriditi, provarono a fermare gli amici, ma non ci riuscirono. Sono trascorsi oltre 40 anni da quel giorno, la ragazza ora è una donna e convive ogni giorno con quello che le è accaduto. Il disturbo post traumatico da stress le ha lasciato addosso le tracce di quella violenza. Per questo, a distanza di 40 anni, ha chiesto alla polizia di diffondere l’identikit dei tuoi testimoni che non presero parte alla violenza, per ... huffingtonpost

