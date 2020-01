Chanel sfila in bianco e nero ed è un successo (Di martedì 21 gennaio 2020) La direttrice creativa Virginie Viard di Chanel ha scelto di nuovo il Grand Palaise per la sua sfilata: con pochi colori e il giardino di un orfanotrofio ha conquistato gli occhi e le approvazioni di tutti. La fashion week è nel pieno del suo fermento, la capitale parigina della moda ha visto il red carpet calcato da celebrities mondiali ed esperti del settore che non hanno tardato esprimere le loro preferenze. Protagonista assoluta della settimana della moda di Parigi è stata Chanel, la maison di moda ha sfilato al Grand Palaise, il grande padiglione sugli Champs-Élysées che ospita tradizionalmente le sfilate delle case di moda francese. Questa volta, la direttrice creativa di Chanel ha allestito lo spazio interno del padiglione con scenografie inedite ma suggestive: un giardino povero e malinconico che ricorda il chiostro dell’orfanotrofio di Aubazine dove proprio l’indimenticabile ... bigodino

