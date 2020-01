Caso Gregoretti, Giorgia Meloni: “Salvini sarà processato sicuramente” (Di martedì 21 gennaio 2020) Si attende il processo a carico di Matteo Salvini, dopo che la giunta a maggioranza Pd e M5s ha espresso il suo verdetto sul Caso Gregoretti. Come preannunciato la maggioranza ha disertato la votazione, temendo che il leader della Lega potesse sfruttare il risultato a proprio vantaggio in vista delle elezioni regionali in Emilia Romagna. Ma, nonostante ciò, la votazione è risultata legittima dal momento che era presente il numero legale minimo di otto senatori; cinque della Lega, quattro di Forza Italia e uno di Fratelli d’Italia. Sul Caso Gregoretti si è espressa anche la leader FdI Giorgia Meloni, ospite a Quarta Repubblica. Caso Gregoretti, Meloni su Salvini: le dichiarazioni Durante la trasmissione di Nicola Porro, Giorgia Meloni ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’ex ministro degli Interni e leader della Lega Matteo Salvini: “Sono certa che il 17 febbraio ... notizie

Mov5Stelle : Sul caso #Gregoretti Salvini è passato dal sovranismo al vittimismo e ha dichiarato che intende scrivere “le sue pr… - zaiapresidente : ??? È SCANDALOSO! Se troverà conferma il fatto che i rappresentanti dei partiti di governo non si presenteranno all… - agorarai : Caso #Gregoretti 'la maggior parte degli italiani, anche chi non vota Lega, è d'accordo con Salvini su immigrazione… -