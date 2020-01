Calciomercato, Moses-Inter: ufficialità ad ore. La Roma su Bernardeschi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Calciomercato, notizie martedì 21 gennaio 2020: la Roma pensa a Bernardeschi. Lecce, vicino Saponara. La Viola pensa a Mandragora. MILANO – Calciomercato, le notizie di martedì 21 gennaio 2020. L’Inter attende di ufficializzare Moses. L’esterno del Chelsea è a Milano con il club che aspetta una mail del Fenerbahce per completare il trasferimento. Per Eriksen i prossimi giorni saranno decisivi. In uscita sembra esserci Politano con il Napoli che nelle ultime ore ha superato la concorrenza della Roma. Roma su Bernardeschi, la Juve pensa a Rakitic Con l’affare Politano la Roma continua ad andare a caccia dell’esterno. L’ultima idea sembra essere Federico Bernardeschi della Juventus. Il toscano potrebbe essere il nome giusto visto che i bianconeri sarebbero disposti a sacrificarlo per arrivare a Rakitic. Sullo sfondo resta Suso anche se il Milan ... newsmondo

