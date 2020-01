BAT non responsabile per la morte di un fumatore: Cassazione conferma sentenza del Tribunale di Salerno (Di martedì 21 gennaio 2020) Chi fuma lo fa a suo rischio e pericolo. Si può sintetizzare così la decisione della Cassazione (n. 11265 di oggi) che ha bocciato il ricorso degli eredi di un uomo morto per cancro al polmone contro British American Tobacco-Bat Italia (succeduta all’Ente tabacchi italiani). Nonostante le indicazioni contrarie ricevute dal proprio medico, infatti, la vittima aveva continuato a fumare due pacchetti di “Ms” al giorno per trent’anni. E’ lineare il ragionamento della III Sezione Civile secondo cui siccome fumare costituisce notoriamente una attività nociva per la salute, chi lo fa non può poi pretendere il risarcimento dei danni dalla società che produce le sigarette e/o dai Monopoli di Stato (ora Agenzie delle dogane). Secondo la Corte di Appello di Salerno, e la Cassazione ha confermato, la vittima “usando l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto ... ildenaro

