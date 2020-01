Bacoli, il ministro Franceschini in visita a Cuma (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBacoli (Na) – Nella giornata di ieri il ministro per i Beni Culturali, Dario Franceschini, ha visitato le bellezze senza tempo del sito archeologico di Cuma a Bacoli. Attraverso la visita al Parco Archeologico dei Campi Flegrei il ministro ha potuto così costatare dal vivo la bellezza della Piscina Mirabilis e dell’intero sito napoletano. Ad accompagnare il ministro, presente insieme al capo di gabinetto Lorenzo Casini e dal segretario generale Salvatore Nastasi, c’erano il direttore del Parco Fabio Pagano e il sindaco di Bacoli Josi Gerardo della Ragione. “Il ministro ha avuto modo di apprezzare la bellezza della cisterna d’epoca imperiale – racconta il primo cittadino di Bacoli via social – E di prenderne a cuore lo sviluppo vero. Verso una valorizzazione che possa creare ricchezza per il territorio. Continuiamo a rilanciare la nostra città. Ogni ... anteprima24

