Avvio messa in sicurezza dell’opificio incendiato in via Piedirocca (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoRoccapiemonte (Sa)- Il Sindaco Carmine Pagano informa i cittadini che ieri, 20 gennaio 2020, è iniziata l’opera di messa in sicurezza dell’opificio industriale sito in via Piedirocca dove, sabato 21 dicembre 2019, si sviluppò un vasto incendio. A comunicarlo al Sindaco ed a Mario Ferrante, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, è stata la legale rappresentante della FA.PA. Trade Real Estate Srl, società locataria dell’opificio. I lavori di messa in sicurezza dell’opificio sono cominciati, al fine di adempiere agli obblighi previsti a tutela della pubblica e privata incolumità, ed è stato precisato che la ditta esecutrice degli interventi è la Alba Costruzioni Srls di Cava de Tirreni, con direzione dei lavori affidata all’ingegner Paolo Cataldo. Si ricorda che, a seguito dell’incendio e dopo i controlli effettuati sul posto dai Vigili del Fuoco e con ... anteprima24

MARCELLAROMERSI : Chiara Lubich: Loppiano, domenica avvio delle celebrazioni per il centenario della nascita. Messa in diretta su Rai… - AlboSGJato : -1395- impegno di spesa a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio relativo alla messa in riserva e avvio r… - MRemediosRguez9 : Chiara Lubich: Loppiano, domenica avvio delle celebrazioni per il centenario della nascita. Messa in diretta su Rai… -