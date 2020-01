Una Vita trama 22 gennaio: Telmo e Lucia fanno infuriare Samuel (Di lunedì 20 gennaio 2020) Nel corso di questa settimana a Una Vita assisteremo a dei complotti molto pesanti, specie la trama della puntata di mercoledì 22 gennaio è molto intrigante. In tale episodio, infatti, assisteremo ad un forte avvicinamento tra Padre Telmo e Lucia. I due protagonisti, ormai, arriveranno a non contenere più la passione e questo non farà affatto piacere a Samuel. Quest’ultimo, infatti, dopo aver fatto nuovamente la proposta di matrimonio all’Alvarado, ha avuto un’intuizione molto interessante. Il gioielliere, dunque, si metterà presto all’opera per sbarazzarsi del sacerdote, una volta per tutte. trama 22 gennaio: Lucia e Telmo sempre più pericolosi La trama della puntata di Una Vita di mercoledì 22 gennaio sarà incentrata principalmente su Telmo e Lucia. Il sacerdote, ormai, è divenuto una serie di idolo per gli abitanti di Acacias. Dopo essersi immolato per salvare ... kontrokultura

