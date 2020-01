Uma Thurman su Kill Bill 3: "Tarantino ha scritto qualcosa, ma non so se si farà" (Di lunedì 20 gennaio 2020) Ospite di Che tempo che fa, Uma Thurman ha parlato anche di Kill Bill 3 ridimensionando un po' le recenti dichiarazioni di Quentin Tarantino: 'Non so se si farà.' Una splendida Uma Thurman ha parlato della sua carriera e di Kill Bill 3 durante l'intervista con Fabio Fazio, a Che tempo che fa. A proposito del sequel di Kill Bill, l'attrice ha ridimensionato un po' le ultime dichiarazioni di Quentin Tarantino. "La tuta gialla di Kill Bill ce l'ho io, è sporca di sangue e la tengo nel mio garage" - ha detto l'attrice - e a proposito di Kill Bill 3 ha detto: "Tarantino non ha smentito perché penso che sia una cosa che sta nella sua fantasia. Sì, ha scritto qualcosa, ma non so se si arriverà ... movieplayer

lucasprezioso : RT @clarinsolia: - Elisa - Uma Thurman - Paola Cortellesi e Valerio Mastrandrea - Paola e Chiara In una puntata di #CTCF Un concentrato di… - Noovyis : (Uma Thurman si commuove per Giulio Regeni: 'E' una cosa che fa male') Playhitmusic - - Noovyis : (Uma Thurman su Kill Bill 3: 'Tarantino ha scritto qualcosa, ma non so se si farà') Playhitmusic - -