Repubblica: niente più posto garantito, Gattuso ai suoi: “Voglio vedere il veleno” (Di lunedì 20 gennaio 2020) niente più posto garantito a nessuno. Gattuso seguirà questo criterio, scrive Repubblica Napoli, per decidere la formazione da mettere in campo domani contro la Lazio. “Il posto garantito non ce l’ha più nessuno. «Voglio vedere il veleno», ha detto Gattuso. Il Napoli dovrà avere un atteggiamento meno presuntuoso: a volte anche un pareggio può avere un risvolto positivo”. Possibile che vengano inseriti Demme e Lobotka, che possono cambiare il volto alla mediana con le loro caratteristiche. “Rischiano il posto Callejòn ma anche Fabiàn. Un centrocampo più robusto (completato da Allan) consentirebbe a Zielinski di avanzare ed esibirsi nel tridente che è l’altro punto dolente di un Napoli che ha smarrito tutte le sue certezze offensive”. In attacco, Milik è affaticato, ed è fondamentale che torni disponibile Mertens. “Milik ha faticato troppo contro Lazio e ... ilnapolista

