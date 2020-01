Paola e Chiara tornano in tv dopo la separazione: cosa fanno oggi (Di lunedì 20 gennaio 2020) Paola e Chiara tornano insieme in tv a Che tempo che fa, raccontando la nuova vita dopo la separazione. Il duo, formato dalle sorelle milanesi, è stato uno dei più amati degli anni Novanta, grazie a brani come Amici come prima, A modo mio e Vamos a Bailar. Il gruppo si è sciolto ufficialmente nel 2013, ma da allora sono tanti i fan che sperano in una reunion. Nello studio di Fabio Fazio, Paola e Chiara Iezzi hanno smentito la possibilità di un ritorno del duo, ma hanno confermato l’affetto reciproco che le lega. “Siamo una famiglia e questo conta più di tutto il resto”, hanno spiegato le due sorelle, che già nell’aprile del 2019 erano tornate insieme sul palco per il compleanno dell’amico Carlo Mengucci, direttore marketing di Etro. “Non siamo state solo colleghe – hanno chiarito a Fabio Fazio -, ma siamo sorelle e lo saremo per tutta la vita. ... dilei

