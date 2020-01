Napoli, Insigne si scusa con il giovane tifoso in lacrime (Di lunedì 20 gennaio 2020) Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha chiesto pubblicamente scusa al bambino in lacrime inquadrato durante il match con la Fiorentina Lorenzo Insigne ha inviato un video-messaggio di scuse a Mario, il piccolo tifoso del Napoli inquadrato dalle telecamere che hanno ripreso la gara persa contro la Fiorentina. «Ciao Mario, auguri di buon onomastico. Mi dispiace per il risultato e per le tue lacrime. Ti promettiamo che da qui alla fine faremo un grande campionato e tornerai a sorridere con noi». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

