Maltempo, smottamento in Oltrepo’ Pavese: sgomberate tre case (Di lunedì 20 gennaio 2020) Alla frazione Recoaro del Comune di Broni (Pavia), in Oltrepo’ Pavese, si è verificato uno smottamento del terreno di circa 4 metri. La terra ha ceduto in conseguenza delle piogge del fine settimana. Il sindaco e i tecnici del Comune hanno effettuato un sopralluogo nella zona, disponendo con un’ordinanza lo sgombero di tre abitazioni a scopo precauzionale. I residenti nelle case sgomberate sono stati accolti da loro parenti. Nei prossimi giorni verranno effettuate nuove verifiche per decidere se le famiglie potranno tornare nelle loro abitazioni o se, invece, l’ordinanza di sgombero verra’ estesa ad altre case.L'articolo Maltempo, smottamento in Oltrepo’ Pavese: sgomberate tre case Meteo Web. meteoweb.eu

