Harry Styles sulla sua sessualità | «Non gioco a fare l’ambiguo | cerco solo il bello»

Quando si tratta di sessualità e norme di genere, Harry Styles è sempre molto ambiguo. Il cantautore è stato spesso esplicito nel rifiutare le etichette e nell'abbattere le norme di genere, e in una nuova intervista rilasciata al The Guardian, Styles ha ribadito la sua individualità e il desiderio di essere fedele a se stesso. Poco dopo aver pubblicato il suo nuovissimo album «Fine line», rilasciato a metà dicembre, il cantante di «Lights up» si è aperto ulteriormente sulla sua identità e su ciò che sceglie di condividere con il mondo. Parlando delle sue scelte di stile – un guardaroba che ha incluso perle e abiti con le ruches in passato – Styles ha spiegato che non accetta confini in fatto di moda. «Quello che indossano le ...

