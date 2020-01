Calciomercato, ore calde in casa Inter. Innesti per Torino e Cagliari, sorprese Sampdoria e Genoa (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il Calciomercato entra sempre più nel vivo, ultimi giorni di trattative con il gong che si avvicina sempre di più. Le squadre del massimo campionato italiano continuano a muoversi per rinforzare le rose per la seconda parte di stagione, ecco tutte le trattative nel dettaglio. OMAN – Branko Ivankovic è il nuovo commissario tecnico dell’Oman, è stato il ‘secondo’ di Miroslav Blazevic quando la Croazia raggiunse le semifinali ai Mondiali del 1998 in Francia e riuscì a qualificare l’Iran ai Mondiali in Germania nel 2006. Esordio contro l’Afghanistan il 31 marzo, una gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. PADOVA – Il Padova ha esonerato Salvatore Sullo ed ha affidato la panchina ad Andrea Mandorlini. “Il calcio Padova informa che la panchina della prima squadra e’ stata affidata a mister Andrea Mandorlini. Il ... calcioweb.eu

FabrizioRomano : L’agente di Tahit Chong ha incontrato l’Inter in queste ore: offerto l’esterno classe ‘99 del Manchester United a s… - DiMarzio : Il @FCBarcelona esonera #Valverde e sceglie #quiquesetien: 2 anni e mezzo di contratto per l’ex allenatore del… - FattoTutto : L’#INTER È IN CHIUSURA PER #MOSES E #ERIKSEN. QUESTIONE DI ORE! #QUASIFATTO #SerieA #Calciomercato -