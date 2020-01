VIDEO Tiril Eckhoff concede il bis a Ruhpolding e domina l’inseguimento femminile di biathlon, Wierer e Vittozzi distanti (Di domenica 19 gennaio 2020) La norvegese Tiril Eckhoff continua ad impressionare e, dopo aver conquistato la 7.5 km sprint femminile, fa sue anche la prove dell’inseguimento di Ruhpolding (Germania), una delle “Classiche Monumento” della Coppa del Mondo di biathlon 2019-2020. Si tratta della dodicesima vittoria della ventinovenne nativa di Bærum che rafforza la propria leadership in vetta alla classifica generale. Decisamente male Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Entrambe le nostre portacolori hanno pagato un rendimento al poligono negativo, considerando i 5 errori dell’altoatesina e i sei della sappadina. Il 20° posto a 2’05″3 e il 41° posto a 3’24″2 parlano chiaro. Un piazzamento che costa a Wierer 39 punti nel confronto diretto in classifica generale con Eckhoff, per un totale di 42 lunghezze di ritardo. Per quanto concerne le altre azzurre, Federica Sanfilippo e ... Leggi la notizia su oasport

