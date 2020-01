Terremoto in tempo reale, due forti scosse in Albania trema la terra anche a Tirana (Di domenica 19 gennaio 2020) Due fortissime scosse sono state segnalate in Albania. Il primo evento sismico, di magnitudo 4.4, è avvenuto alle 13,38, dopo 15 minuti una nuova scossa sempre dello stesso magnitudo. I due terremoti hanno avuto lo stesso epicentro e sono avvenuti a pochi chilometri dalla piccola città di Kurbnesh. Le due forti scosse sono state avvertite anche a Tirana, distante 64 chilometri dall’epicentro della zona. Al momento non sono stati segnalati danni ne a cose né a persone. La scossa è stata avvertita nella maggior parte dell’Albania e in alcune zone del Kosovo. L’Albania solo qualche mese fa ha vissuti momenti drammatici in seguito all’evento sismico di magnitudo 6.4 che colpì la zona settentrionale del paese provocando morte e distruzione. Il Terremoto avvenne a novembre e provocò la morte di 51 e furono ferite 2000 persone. In particolare furono colpite città come ... Leggi la notizia su baritalianews

