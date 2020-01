Taylor Mega si sfoga su Instagram dopo l'intervento a Live non è la d'Urso: "Sono allibita. Non doveva andare così" (VIDEO) (Di lunedì 20 gennaio 2020) La presenza di Taylor Mega a Live non è la d'Urso non si è conclusa nel migliore dei modi. Un amico di Antonella Elia è intervenuto in difesa della concorrente ora reclusa nella casa del Grande Fratello VIP dopo che l'influencer ha criticato la showgirl con la quale ha già avuto alcuni diverbi prima di iniziare la sua avventura nel reality show.L'uomo ha denunciato uno scatto di Taylor nella quale si mostra davanti ad una camionetta televisiva mostrando il dito medio, un azione che ha lasciato di stucco una rabbiosa Barbara d'Urso che l'ha salutata, non prima di averla salutata con una certa stizza augurandole in bocca al lupo per un nuovo progetto cui la Mega sta lavorando. Taylor Mega, ecco la foto del dito medio davanti alla camionetta della Polizia Taylor Mega si sfoga su Instagram dopo l'intervento a Live non è la ... blogo

