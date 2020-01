Spaccio in Valle Caudina: denunciati 51enne e 35enne beccati con crack e hashish (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoMontesarchio (Bn) – I militari dell’Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia CC di Montesarchio hanno denunciato in stato di libertà due persone per detenzione ai fini di Spaccio di sostanza stupefacente. Il primo è un 51enne del posto che è stato trovato in possesso di circa 3 grammi di sostanza stupefacente del tipo crack, poi sottoposta a sequestro. La seconda denuncia è scattata per un 35enne di Bonea (BN) trovato in possesso di circa 6 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, poi sottoposta a sequestro. L'articolo Spaccio in Valle Caudina: denunciati 51enne e 35enne beccati con crack e hashish proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

alessandrologli : In primis un ringraziamento alle Forde dell'Ordine !!! .... Questa Valle in questi Borghi dove una volta si lasciav… - montagne_paesi : Arrestato a Cividate Camuno 38enne spacciatore - Arrestato a Cividate Camuno un 38enne per detenzione ai fini di sp… - Domenic89215160 : Sarà il processo ad approfondire il ruolo degli agenti di Polizia intercettati dai colleghi durante le indagini sul… -