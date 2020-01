Massimo Giletti contro Barbara D’Urso: “Modo di fare tv irresponsabile” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Massimo Giletti a Non è l’Arena contro Barbara D’Urso: “Irresponsabile quel modo di fare tv” Uno dei temi affrontati nella puntata di Non è l’Arena del 19 gennaio, è stato quello del matrimonio di Tony Colombo e Tina Rispoli. Massimo Giletti ha rotto il silenzio sugli attacchi a Barbara D’Urso in diretta. In più occasioni ha lanciato delle frecciatine alla collega, sostenendo che lei si dichiara sotto testata giornalistica, ma per fare questo bisogna fare completezza giornalistica e non si mettono soltanto gli ospiti a loro agio sul divano per fargli raccontare solo la loro verità. A Non è l’Arena Massimo Giletti ha affermato di non attaccare la padrona di casa di Pomeriggio Cinque e Domenica Live, ma di andare contro a un modo di fare televisione ritenuto irresponsabile: “Non ho mai avuto scheletri nell’armadio e per questo ho ... lanostratv

