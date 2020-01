Lecce Inter 1-1 | cronaca e tabellino

Lecce-Inter - pari e polemiche : Var protagonista : Lecce-Inter, prima giornata del girone di ritorno, era una partita chiave per gli obittivi stagionali dei due club. I nerazzurri dovevano vincere per restare attaccati alla capolista Juventus dopo il pareggio interno contro l’Atalanta di Gasperini, i pugliesi volevano ritrovare il successo dopo 5 sconfitte consecutive in Serie A e una lotta per la salvezza sempre più accesa. Allo stadio Via del Mare finisce 1-1, alla rete di Bastoni ...

Moviola Lecce-Inter : fallo di mano di Sensi ‘cancellato’ al VAR - decisione corretta : Episodi da Moviola in Lecce-Inter. Su tutti il fallo di mano di Sensi che Giacomelli prima punisce con il rigore, poi 'perdona' dopo l'on field review al VAR. Pochi minuti prima Donati aveva rischiato l'espulsione per una brutta entrata su Barella: il consulto al VAR conferma il cartellino giallo.Continua a leggere

L’addio a Giovanni Custodero di Lecce e Inter : in campo con le maglie che ricordano il ‘guerriero’ : Lecce e Inter, in occasione dell'incontro di Serie A che si disputa allo stadio Via del Mare, sono scese in campo per il riscaldamento indossando una maglietta con l'Elmo di Leonida in omaggio del 'guerriero', scomparso lo scorso 12 gennaio dopo aver combattuto per anni contro il sarcoma osseo.Continua a leggere

