Cani e gatti: occhio alla cataratta (Di domenica 19 gennaio 2020) Oscar Grazioli Se vi accorgete che il vostro cane o gatto ci vedono meno, potrebbe trattarsi di cataratta. Se il calo di vista è lento e progressivo non è facile accorgersene, perché Cani e gatti imparano facilmente a usare gli altri organi di senso per compensare la minore acuità visiva. Qualche segno però, se si fa attenzione, si nota. Una certa insicurezza nel camminare in ambienti sconosciuti, qualche urto di troppo con oggetti evitabili, sono segni di una probabile diminuzione della vista. Se poi, guardando gli occhi di un cane o un gatto, si nota una sorta di panno che riveste la cornea, non più brillante come prima, allora è abbastanza probabile si tratti davvero di cataratta che in sostanza è l'opacamento del cristallino, quella lente in mezzo all'occhio che permette alla luce di raggiungere la retina. Nell'uomo la cataratta ormai si risolve con un intervento ... Leggi la notizia su ilgiornale

