Calcio in tv oggi e stasera: Serie A, Milan-Udinese su DAZN, Lecce-Inter e Juve-Parma su Sky (Di domenica 19 gennaio 2020) Domenica 19 gennaio, le partite di oggi e stasera in diretta tv e streaming. Serie A in campo, lotta a distanza per lo Scudetto: Lecce-Inter alle 15.00, Juventus-Parma alle 20.45, entrambe su Sky. All'estero grande sfida in Premier League: alle 17.30 Liverpool-Manchester United su Sky. In serata in campo Barcellona e PSG. Leggi la notizia su fanpage

juventusfc : La sfida di calcio-tennis oggi al JTC ??? Spoiler alert: include un canestro di Coccolo ?? ??… - UEFAcom_it : RONALDINHO ???? Oggi nel 2018 @10Ronaldinho ha dato l'addio al calcio ?? Quanto vi manca??? #UCL - sportli26181512 : #Inter #Juventus Calcio in tv oggi e stasera: Serie A, Milan-Udinese su DAZN, Lecce-Inter e Juve-Parma su Sky: Dome… -