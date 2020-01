Vump a Pastena tra immondizia, un ladro e la gentilezza francescana (VIDEO) (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Salerno- E’ impressionante la caparbietà dei ragazzi volontari del gruppo ‘Voglio un mondo pulito’: seppure consci che tornando in un luogo precedentemente ripulito da decine e decine di chili di spazzatura lo scenario sarà certamente quello ‘ante’, si armano di guanti e pinze e tirano su, nuovamente, decine e decine di chili di spazzatura. E’ successo anche sabato: Ciccio Ronca ha (ri)scelto la spiaggia di Pastena e una ventina di volontari ha deciso di seguirlo. Un gruppo è venuto da Baronissi, come racconta Clarissa: “Facciamo parte della Gioventù francescana; ci è piaciuto questo progetto e siano qui per aiutare. Non immaginavamo di trovare tanti rifiuti in così poco spazio”. Ragazze dalla faccia pulita e animate da sani valori: “Sabato prossimo saremo al reparti di pediatria e chirurgia ... Leggi la notizia su anteprima24

