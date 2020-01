Sing/ Video Streaming, un film di animazione per tutti, oggi, 18 gennaio 2020, (Di sabato 18 gennaio 2020) Sing in onda su Italia 1 oggi, 18 gennaio 2020, dalle 21:20. Alla versione originale hanno prestato la loro voce diversi attori tra cui Matthew McConaughey Leggi la notizia su ilsussidiario

JadeNicole_95 : Lizzie McGuire: sing to me Paolo Paolo: ?? @LizGillies - swanknj7 : RT @triviaxari: LETS TALK ABOUT HOW WHEN TINA GOT A SOLO THEY MADE HER SING GANGNAM STYLE WAHDFHSHHFHFJFJDJFJSJSJ - triviaxari : LETS TALK ABOUT HOW WHEN TINA GOT A SOLO THEY MADE HER SING GANGNAM STYLE WAHDFHSHHFHFJFJDJFJSJSJ -